رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين باسل رحمي رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتعيين باسل عبدالمنعم صالح رحمي، رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة عام، اعتبارا من 1/1/ 2023، وذلك خلفا للسيدة نيفين جامع، التى تقدمت باعتذار عن عدم استكمال مدة عملها.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لنيفين جامع عن جهودها التى بذلتها خلال الفترة الماضية، فى هذا الملف المهم، والذى أصبح مثار اهتمام كبير، وتحققت قيه إنجازات واسعة.

وتم الإشارة إلى أن باسل رحمى، الذى صدر قرار بتوليه مهام رئاسة الجهاز، كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “شاري” للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.