رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمارية بمحافظة دمياط

متابعاتأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 331 فدانا بناحية شطا على بعد 4 كيلومترات من مدينة دمياط.ووفقا للقرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، يرخص لشركة مدينة دمياط للأثاث (المطور) بإنشاء

متابعات

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 331 فدانا بناحية شطا على بعد 4 كيلومترات من مدينة دمياط.

ووفقا للقرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، يرخص لشركة مدينة دمياط للأثاث (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المذكورة، وتخصص المنطقة لإقامة مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث بما تشمله من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، فضلا عن إقامة فنادق ومركز مؤتمرات ومول تجاري متخصص في الأثاث ومعارض ومحلات تجارية ومستشفى وأكاديمية تدريب ومراكز خدمية واجتماعية كأنشطة مرتبطة ومكملة لها.

وألزم القرار شركة مدينة دمياط للأثاث (المطور) بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة الزمنية المحددة بالبرنامج الزمني المرفق بالقرار، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يك