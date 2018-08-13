رئيس الوزراء يشيد بحصد مصر المركز الأول بدورة الألعاب الإفريقية للشباب

المال- خاصتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حول ما حققته البعثة الرياضية المصرية من نتائج خلال مشاركتها فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، والتى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من

المال- خاص

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حول ما حققته البعثة الرياضية المصرية من نتائج خلال مشاركتها فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، والتى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 19 وحتى 28 يوليو 2018.

ووفق بيان مجلس الوزراء، أوضح التقرير أن البعثة الرياضية حققت المركز الاول وتصدرت الترتيب العام لجدول الميداليات بإجمالى 199 ميدالية متنوعة منها عدد 101 ميدالية ذهبية و55 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية.

وفى هذا الصدد، قدم رئيس الوزراء التهنئة لجميع أفراد البعثة الرياضية المصرية لحصولهم على المركز الاول وتصدرهم لجدول الميداليات، مشيداً بروح الإنجاز التى تحلى بها افراد البعثة وحرصهم على تمثيل مصر بشكل مشرف ورفع علمها خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية الدولية من خلال حصد عدد كبير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.