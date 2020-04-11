رئيس الوزراء يشيد بإجراءات الجودة ومواجهة «كورونا» بمصنعين في الإسماعيلية

أجرى رئيس الوزراء حوارات مع العمال للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة التي يتم اتباعها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقب جولته بمصانع بمدينة العاشر من رمضان، المنطقة الحرة بمدينة الإسماعيلية، وزيارة عدة مشروعات فيها، ورافقه المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وخلال جولته حرص على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء الجهود الخاصة بمجابهة فيروس “كورونا” المستجد، وخضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة برودان

وتفقد رئيس الوزراء مصنع شركة برودان بالمنطقة الحرة المختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، أشاروا خلاله إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م ٢.

وقالوا إن المصنع يقوم بالتصدیر إلى المملكة العربیة السعودیة، حيث إنه استثمار سعودي بحجم رأس مال ملیون دولار، وتكالیفه الاستثماریة بلغت ملیون دولار.

ونوهوا خلال عرضهم لرئيس الوزراء أن حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بلغ حوالي ٨٦٢ ألف دولار، وحجم العمالة يُقدر بنحو 350 عاملا.

مدبولي يتفقد مصنع شركة امبي انترناشونال

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة أيضا مصنع شركة امبي انترناشونال لتصنیع الملابس الجاھزة والغزل والنسیج والأقمشة والخیوط.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع.

وقالوا إن مساحته تبلغ ٨٩٥٠٠ م ٢، ومقام على خمسة مواقع داخل المنطقة، وتم الإشارة إلى أن المصنع يقوم بالإنتاج بهدف التصدير ويتم فيه تصنيع كبرى الماركات العالمية.

المشروع استثمار ھندي بحجم رأس مال 5.1 ملیون دولار

وتمت الاشارة إلى أن المشروع هو استثمار ھندي بحجم رأس مال ٥،١ ملیون دولار، وتكالیف استثماریة ٢٣،٥٩٥ ملیون دولار.

وقال مسئولوا المصنع إن حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بلغ حوالي ٣١،١ ملیون دولار، وحجم العمالة يُقدر بنحو ٤٢٠٠ عامل.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع العمال والعاملات في المصنع للتعرف على ظروف العمل، والإجراءات الجديدة التي يتم اتباعها فيما يتعلق بجهود مجابهة فيروس “كورونا” المستجد.

وخاصة مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية من الكمامات وسوائل التعقيم وغيرها من الإجراءات .

وأشاد رئيس الوزراء بالصناعات عالية المستوى التى يتم تصديرها إلى كبريات الماركات العالمية، وأشاد باتباع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من الفيروس.

واستمع مدبولي خلال جولته التفقدية إلى شرح تفصيلي حول المنطقة الحرة بالإسماعيلة والتي يبلغ مساحتها 170 فداناً.

وتم الإشارة إلى أنها تضم أنشطة صناعية وخدمية وتخزينية، ومُقام عليها عدد 103 مشروعات، يبلغ إجمالي رأس مالها ٧٢٤،٦ ملیون دولار وتكالیف استثماریة ١٠٢٩،٩ ملیون دولار.

