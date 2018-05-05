رئيس الوزراء يشهد غدا فعاليات افتتاح مؤتمر صندوق النقد والحكومة

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يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا “الأحد” فعاليات افتتاح المؤتمر رفيع المستوى الذي ينظمه كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري والحكومة المصرية، تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل” والذي يعقد على مدار يومين .



وخلال فعاليات افتتاح المؤتمر من المقرر أن يلقي المهندس شريف إسماعيل كلمة حول المسارات الإيجابية لنتائج الإصلاحات الاقتصادية، ثم تليها كلمات لكل من ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية.



ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع، وأيضا تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.





