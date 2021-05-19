رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات لإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب

بين وزارة التضامن الاجتماعى من ناحية، وكل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزى للتعمير) من ناحية أخرى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى من ناحية، وكل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزى للتعمير) من ناحية أخرى.

ويتعلق البروتوكول الأول بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات بالمدارس، وإعداد مناهج لهذه الحضانات.

ويتضمن البروتوكول الثانى إنشاء وتأثيث حضانات للأطفال فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى توفير الحضانات للأطفال.

فى حين يُمثل البروتوكول الثالث عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعى لوزارة الإسكان مُمثلة فى “الجهاز المركزى للتعمير” فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بها وزارة التضامن على مستوى الجمهورية، والإشراف عليها.

يستهدف البروتوكول الأول، الذى وقعه كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة فى المدارس لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات.

وذلك وفق إطار تنظيمى وإدارى سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين، كما يستهدف البروتوكول إعداد واختبار وتحكيم منهج لتلك الحضانات، وذلك بما يتسق مع منهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، طبقاً لنظام التعليم الجديد.

فيما يستهدف البروتوكول الثاني، الذى وقعه كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بمراكز الشباب لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات.

ويستهدف البروتوكول الثالث، الذى وقعه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنابة وزارة التضامن للإسكان ممثلة فى “الجهاز المركزى للتعمير” فى اتخاذ إجراءات الطرح، والبت والترسية، والإسناد والتعاقد للأعمال والدراسات الاستشارية، والتصميمات، والإشراف الفنى الدائم بين المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وكذلك اتخاذ إجراءات الطرح، والبت، والترسية والإسناد، والتعاقد مع المقاولين والشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، والتى تتضمن إنشاء، ورفع كفاءة، وتطوير، وأى أعمال استشارية أو إنشائية أخرى على مستوى الجمهورية، وكذلك إنابة وزارة الإسكان فى الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.

وعقب التوقيع، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وفقاً لبروتوكول التعاون الأول، تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بحصر شامل للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات فى المدارس على مستوى الجمهورية.

وكذلك وضع منهج يشمل إطارا للمعارف والمهارات، فضلاً عن إعداد مواد تعليمية للأطفال فى هذه الفئة العمرية، تتسق مع ما هو مُعد من مناهج وبرامج للفئة العمرية اللاحقة لهم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول الثانى يأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتوسع فى الخدمات التى تقدم من خلالها.

وقال أنه وفقاً للبروتوكول سيتم موافاة وزارة التضامن الاجتماعى بحصر للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وكذا المشاركة فى لجنة الإشراف على معاينة تلك الأماكن المتاحة للوقوف على مدى صلاحيتها، فى ضوء اشتراطات صلاحية المبانى لإنشاء حضانات، ومعايير جودة دور الحضانة المُعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال وزير الإسكان أن وزارة الإسكان وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ستقوم بإعداد الخطط الزمنية المعتمدة اللازمة لبدء وإنهاء الأعمال المطلوبة فيما يخص الطرح والبت والترسية وإصدار أوامر الإسناد والتعاقد للخدمات الاستشارية والتعاقد مع المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات وزارة التضامن والإشراف على جميع أعمال المشروعات من خلال الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان.

ومن ناحيتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه طبقاً لبروتوكولى التعاون تختص الوزارة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة فى كل من المدارس ومراكز الشباب لإنشاء حضانات الأطفال، وفقاً لمعايير جودة دور الحضانة المُعدة من قبل الوزارة.

وأضافت الوزيرة أن توقيع بروتوكولى تعاون مع وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة يأتى فى إطار رؤية الوزارة الشاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات.

حيث تقوم هذه الرؤية على ضرورة تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة فى الحضانات ليس فقط من حيث التعلم وامتلاك المهارات التى تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية، ولكن أيضا التأكيد على أهمية التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة.

وذلك من خلال التوسع فى إقامة حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه وفقا للبروتوكول الثالث مع وزارة الإسكان ستقوم وزارة التضامن بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الإسكان لتنفيذ الخدمات والدراسات الاستشارية، والإشراف على التنفيذ .

وكذلك معاونة وزارة الإسكان فى تسليم الاستشاريين والمقاولين والشركات المنفذة للمشروعات مواقع الأعمال خالية من أى موانع أو عوائق ظاهرة.