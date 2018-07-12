رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم منظومة تطوير التعليم

توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 2530 مدرسة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئيةالمال- خاصشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم

توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 2530 مدرسة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية









المال- خاص

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشركة المصرية للاتصالات لدعم منظومة تطوير التعليم، بحضور كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور طارق شوقي إن التوقيع يأتي في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه بموجب هذا التعاون ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 2530 مدرسة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، نظرًا لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة الخدمة ودعم سرعات أعلى، على أن يتم تقديم الخدمات بأسعار تنافسية “سعر التكلفة”.

وتقوم الشركة المصرية للإتصالات بتنفيذ المشروع خلال 5 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد النهائي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تدعم الجهات الحكومية الشركة المصرية للاتصالات في تيسير وسرعة استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال المدنية بما يمكّن الشركة المصرية من إنشاء البنية الأساسية لتقديم خدمات الاتصالات والالتزام بمدة تنفيذ المشروع.