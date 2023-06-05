رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شرق بورسعيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

ووقع مذكرة التفاهم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

وجدد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع، ودوره في نمو حجم الصادرات المصرية، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية.

وتم الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة من خلال تنمية وتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، وتوفير بيئة مناسبة تشمل البنية التحتية اللازمة والمساحات الصناعية المجهزة والخدمات الأساسية، بما يحقق مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعمير سيناء، وتوفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، جاذبة للمستثمرين، تتيح فرص عمل لائقة لسكان المناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وتتضمن المذكرة العمل على تقديم الدعم الفني والتقني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، من خلال توفير مصادر التمويل، وتقديم الاستشارات، وإتاحة التقنيات الحديثة وبرامج التدريب، إلى جانب العمل على تعزيز القدرة التنافسية والتصدير لتلك المشروعات، وما يرتبط بذلك من تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتوفير الدعم في مجال التسويق والترويج.

وقال باسل رحمي، إنه وفقا لمذكرة التفاهم، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمهمة التنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، فيما يتعلق بتقييم حجم الطلب الفعلي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المجاورة جغرافيا للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والمساهمة كذلك في الجهود التسويقية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر التواجد الجغرافي لمكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المجاورة.

كما يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، بوضع آليات لاختيار المستثمرين الجادين، وتوفير البدائل التمويلية الملائمة لتمويل المشروع المؤهل طبقا للسياسات والقواعد المعمول بها من قبل الجهاز، وتقديم الخدمات المعاونة والمساندة الفنية للمشروعات التي سيتم تنفيذها.

ومن جانبه، أوضح كريم سامي سعد، أن شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية ستقوم وفقاً لمذكرة التفاهم بتحديد الصناعات الصغيرة والمتوسطة المستهدف استقطابها بمجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، وبناء وتجهيز مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يلائم الصناعات المستهدفة، ويتماشي مع مواصفات الطلب الفعلي، إلى جانب تشغيل وصيانة المجمع بما يضمن استدامته، وتوفير البيئة المحفزة للإنتاج والتشغيل.

وتم الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف فئات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة الصناعية (المسبوكات – المطروقات- تشكيل وتشغيل المعادن- التعبئة والتغليف- إلى غير ذلك)، والتي ترتبط بشكل مباشر بسلاسل إمداد صناعة القطارات والسيارات، وغيرها.