رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتقديم خدمات تأمينات المعاشات عبر مراكز تكنولوجية متنقلة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء في تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمُؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المُتنقلة، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وسامي عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش التوقيع، إن البروتوكول يستهدف تنسيق الجهود من أجل تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كمكاتب تقدم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه – بموجب البروتوكول – سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، على غرار المراكز التكنولوجية التي تُنشئها وزارة التخطيط في المحافظات المختلفة.

وأضافت أن وزارة التخطيط ستقوم بتدبير وتجهيز الأثاث والمستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين طالبي الخدمات داخل وخارج السيارات المتنقلة، وتجهيز السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية يمكن ربطه بالمركز الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحرص على التطور التكنولوجي في مجال ميكنة جميع الخدمات التأمينية والتحول الرقمي وتقديم جميع التيسيرات المُمكنة لأصحاب المعاشات وغيرهم.

وأضاف اللواء جمال عوض أن المراكز التكنولوجية المتنقلة سوف تساهم بشكل فعّال في اختصار الوقت والجهد، موضحاً أن الهيئة ستوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة داخل المكاتب التأمينية المتنقلة، وستوفر السائقين اللازمين لتشغيل السيارة.

فضلاً عن وضع السياسة الإجرائية والقواعد المنظمة للتشغيل ومتابعة السيارة المتنقلة، ووضع خطة انتشار تلك المركبة لتغطية الأماكن المزدحمة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من طالبي الخدمات التأمينية لتحقيق أعلى استفادة، والتيسير على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، تفقد رئيس الوزراء ، إحدى سيارات الخدمات المتنقلة، التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم، واستمع إلى شرح من اللواء جمال عوض، حول طبيعة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة، وما تقدمه من خدمات تأمينية للمواطنين.

وأشار عوض إلى أنه تم تسلم 5 سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور، لسرعة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المرتبطة باستكمال إجراءاتهم بإدارات المرور.