رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتى العدل والتربية والتعليم بشأن بنك المعرفة

وقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستفادة من الإمكانات التى يتيحها بنك المعرفة المصري.

وقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.

وتمت الإشارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين وزارتى العدل والتربية والتعليم فى مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفى لبنك المعرفة ، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة بمجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة فى توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين فى المجال القضائى والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء فى مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه.

وأكد أنه يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين فى المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.

بنك المعرفة سيتيح احتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات والمراجع العلمية والكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إلى أن البروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين فى هذا المجال.