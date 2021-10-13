استثمار

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين وزارتى العدل والتربية والتعليم بشأن بنك المعرفة

وقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري
صفية حمدي 1:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 1:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستفادة من الإمكانات التى يتيحها بنك المعرفة المصري.

وقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.

وتمت الإشارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين وزارتى العدل والتربية والتعليم فى مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفى لبنك المعرفة ، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة بمجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة فى توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين فى المجال القضائى والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء فى مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه.

وأكد أنه يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين فى المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.

اقرأ أيضا  متحف الحضارة ينظم ورشة عمل عن صناعة الأطباق النوبية (صور)

بنك المعرفة سيتيح احتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات والمراجع العلمية والكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إلى أن البروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين فى هذا المجال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

وزراء البيئة والتخطيط والمالية يجتمعون لبحث آليات التحول الرقمى نحو «الاقتصاد الأخضر»

عصام عميرة 12:03 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«المشاط» تطالب المؤسسات الدولية بزيادة التمويل للبلدان النامية لاستكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر

السيد فؤاد 11:08 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«أوراسكوم» تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الصوت والضوء بالأهرامات

دعاء محمود 9:52 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شينخوا : الشركات الألمانية تطالب الحكومة الصينية القادمة بإجراءات مناخية أقوى

محمود خاطر 7:34 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

الحكومة ترصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية (صور)

المال - خاص 6:02 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

«الري»: استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل

مدحت إسماعيل 4:24 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21