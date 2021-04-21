اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر

في إطار السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية
صفية حمدي 3:08 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 3:08 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع ـ عن بعد ـ لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفير محمد البدري، السفير المصري في الصين، ولياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء حول التوقيع أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر، بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

وقام بتوقيع الاتفاقيتين الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، ومنج وينينج، نائب رئيس شركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية.

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وقالت وزيرة الصحة إن الاتفاقية الأولى تختص بتكنولوجيا التصنيع للقاح كوفيد 19، حيث تمنح شركة سينوفاك الصينية بموجبها، لشركة فاكسيرا ترخيصاً محدوداً لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كوفيد 19، في أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا داخل مصر، على النحو المحدد في اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز للقاح كوفيد 19 المقدم من شركة سينوفاك الصينية.

كما تنص على أن تقدم شركة سينوفاك الصينية لشركة فاكسيرا، كافة المعلومات التقنية، المتعلقة بلقاح كوفيد 19، وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائي المحلي باستخدام المنتج الجاهز الذي توفره شركة سينوفاك.

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إلى جانب اختبار المنتج النهائي المحلي، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، وكذلك المعدات أو الأدوات أو الآلات والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلاً عن إدارة الجودة ومراقبة الجودة.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالتصنيع المحلي للقاح كوفيد 19، وتنص على منح شركة سينوفاك الصينية تصريحاً لشركة فاكسيرا، لإعادة التعبئة، والتعبئة، وتصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كوفيد 19، في المنشآت الخاصة بشركة فاكسيرا، مع حصول فاكسيرا على الموافقات التنظيمية، وتكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، لإستخدام المنتج الجاهز للتعبئة الذي توفره شركة سينوفاك، من جانب شركة فاكسيرا.

ونصت الاتفاقية على قيام فاكسيرا بتجهيز منشآتها الحالية، أو إنشاء وبناء وتجهيز مرافق جديدة لتكون بمثابة منشآت التصنيع، مع إنشاء نظام فاعل لإدارة الجودة لكل خطوة من خطوات وأنشطة الإنتاج، وتمكينها من تلبية متطلبات ومواصفات ومعايير إجراءات التشغيل الخاصة بشركة سينوفاك الصينية، والتي ستقدم من جانبها الدعم الفني والمساعدة لفاكسيرا على بناء وتجهيز مرافق التصنيع لتلبية المعايير المطلوبة.

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كما نص الاتفاق على استعداد شركة سينوفاك، بناء على طلب شركة فاكسيرا، لتوفير التدريب اللازم لموظفي فاكسيرا في منشآت التصنيع في مصر، أو في منشآتها الخاصة في بكين، فيما يتعلق بعمليات التعبئة والتغليف النهائية، ومراقبة الجودة النهائية.

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بقلم صفية حمدي

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