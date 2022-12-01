رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين «بيبسيكو مصر» و«إيتيدا» لتقديم خدمات التعهيد إقليميا وعالميا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول شراكة بين شركة بيبسيكو مصر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، بهدف التوسع في عمليات تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مركز خدمات الشركة الإقليمي في مصر Business Services Center (CBS)، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وقع الاتفاقية كل من محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار مسئولي بيبسيكو في مصر.

تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات بداية من 2022 وصولاً الي 2027، والتي تهدف لزيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ومنها خدمات التعهيد والخدمات المشتركة من خلال تحفيز وتشجيع شركة بيبسيكو مصر على التوسع في خدماتها للأسواق المختلفة انطلاقًا من مركزها في مصر عبر توفير الكوادر الشابة والمدربة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع الاتفاقية بين شركة بيبسيكو مصر وايتيدا، التي تأتى ضمن مجموعة من الاتفاقيات مع 29 شركة عالمية تستهدف توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنويا؛ وهو الأمر الذى يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية فى مصر، وثقة الشركات العالمية في قدرات الشباب المصرى الواعد، كما أنها تأتى كنتاج للجهود المبذولة لتعزيز قدرات مصر التنافسية فى مجال صناعة التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدود؛ مشيرا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التى تؤهلها لتحقيق ريادة عالمية فى هذه الصناعة العالية القيمة من أبرزها ما تحظى به من موقع جغرافي متميز يربط بين الشرق والغرب ويتوسط قارات افريقيا وأوروبا وأسيا، وامتلاكها لبنية تحتية رقمية قوية، بالإضافة إلى إطار تشريعي داعم و مواكب لنمو هذه الصناعة عالميا، وتوافر قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة التى تتميز بإتقانها للعديد من اللغات حول العالم والمؤهلة باحترافية لخدمة عملاء الشركات العالمية في أكثر من 100 دولة وبنحو 20 لغة مختلفة، انطلاقا من مصر.

وقال المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع شركة بيبسيكو مصر ، بما يحقق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 والتي تم إطلاقها فبراير الماضي بهدف مضاعفة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل كثيفة في مجال تصدير الخدمات بالتوازي مع بناء قدرات مصر في مجال الخدمات عالية القيمة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على سد فجوة المهارات في ظل التحديات العالمية الراهنة بل والاستفادة منها، وذلك بعد دراسة وافية للسوق وقياس الطلب العالمي المتنامي على المهارات، وتقديم حزمة من الحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين، لتصبح مصر منافسًا قويًا في مجالات خدمات مراكز الاتصال الدولية ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة، ومراكز البحوث والتطوير، والبرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني” ويشجع تنوع خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال المقدمة من مصر، جنبًا إلى جنب مع المزايا التنافسية وعلى رأسها وفرة المهارات والدعم الحكومي وتكلفة ممارسة الأعمال ومرونتها، الشركات العالمية على إطلاق وتوسيع عملياتها في مراكز تصدير الخدمات، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر العالمية كمقصد رائد وموثوق لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال التجارية.

وأعرب محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا عن سعادته بتجديد التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تقديم الدعم والتمكين الكامل للشباب المصري، وخلق مناخ مشجع لريادة الأعمال، ودعم اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون المثمر بين بيبسيكو مصر وإيتيدا سيساهم في مضاعفة فرص العمل المقدمة للشباب عن المستهدف الذي تم الإعلان عنه سابقاً، مما ينعكس على التنمية الاقتصادية.

كما أضاف: “من أهم العوامل التي دفعت شركة بيبسيكو للتوسع في عملياتها في مصر هو موقعها الجغرافي المميز والبنية التحتية المستقرة والآمنة التي تجعلها مقراً جاذباً للاستثمارات. فكان لابد من توظيف وتمكين المواهب والكوادر الشابة لما يمتلكونه من مهارات تقنية.” وأستكمل شلباية بان قطاع التكنولوجيا المعلومات يعتبر من أسرع القطاعات نمواً في مصر بنسبة تصل ل 16.3% وقد ساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% في عام 2022 بجانب توفير فرص عمل تصل لأكثر من 280,000.

ومن جانبه، أوضح السيد/ ماتياس باكس، مدير عام أول ورئيس قطاع الأعمال العالمي لشركة بيبسيكو: “لقد تجاوز مركز الأعمال العالمي لشركة بيبسيكو في مصر خطط النمو على مدار العام الماضي، وذلك بالتركيز على تقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة حقيقية، بدلاً من القيام بالمعاملات بشكل تقليدي. فقد قمنا ايضاُ بالتوسع في المركز جغرافياً من خلال توفير خدماتنا في أوروبا بالإضافة إلى البلدان في آسيا وأفريقيا، وتوفير إمكانيات ووظائف جديدة، مثل التمويل وسلسلة التوريد. فقد أضافت مصر مجموعة من المواهب الجديدة لشركة بيبسيكو وكان لها دور بالغ الأهمية في التحول الشامل للشركة، جنبًا إلى جنب مع مراكز الاعمال الخاصة بنا في خمسة مواقع أخرى”.

جدير بالذكر أن بيبسيكو مصر بدأت في تقديم الخدمات المشتركة في عام 2019، ليصبح مركزها في القاهرة هو المركز الإقليمي الأساسي، حيث يعمل المركز من خلال ما يقرب من مئتي موظفاً من أعلى الكوادر لتقديم خدمات المبيعات والموارد البشرية والتسويق والتوريد لمصر والخليج والشرق الأوسط وباكستان وأوروبا. وفي ذلك الإطار، تقوم مراكز الخدمات المشتركة بوضع آليات دمج وضم العمليات التجارية والخدمات التي تستخدمها إدارات متعددة في المؤسسة الواحدة، من خلال تطبيق معايير ومقاييس أداء متفق عليها بين الطرفين.