رئيس الوزراء يشهد انتهاء المرحلة الأولى لمشروع «آى سيتي القاهرة الجديدة» (صور)

شهد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع “آي سيتي القاهرة الجديدة” الذي تنفذه شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” بالشراكة مع وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ورافق مدبولي الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسئولي الشركة.

وقام رئيس الوزراء بتفقد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها، وكذا أعمال التشطيبات والمرافق والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تفقده “الكلاب هاوس” الخاص بالمشروع

وقال رئيس الوزراء إن مشروع “ماونتن فيو أي سيتي” هو ثمرة الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص حيث إن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص لم تعد فقط مقصورة على تخصيص الأراضي أو توصيل المرافق ولكنها أصبحت علاقة شراكة تقدم مشروعات بمفاهيم جديدة مبتكرة ومميزة، مشيرا في هذا الصدد إلى دور القطاع العقاري المتنامي في النهوض بالاقتصاد المصري.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزّار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توسعت خلال السنوات الـ 6 الماضية في طرح قطع أراض للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار خطة الوزارة للتنويع في آليات طرح الأراضي (تضمن تحقيق الاستمرارية لعائدات الدولة حيث يتم الحصول على حصة عينية بالمشروع)، وتعظيم القيمة الاستثمارية لقطع الاراضي بشكل مستدام.

وأضاف وزير الإسكان أن عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص بلغ حتى الآن 18 مشروعا على مساحة إجمالية 19250 فدانا، بدأت المرحلة الأولى منها خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، وتضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدانا، وبلغت قيمة الاستثمارات بها حوالي 315 مليار جنيه.

وتابع: جاءت المرحلة الثانية خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 بعدد 7 مشروعات تقع على مساحة 4997 فدانا، قُدرت استثماراتها بنحو 150 مليار جنيه، بينما المرحلة الثالثة بدأت خلال العام الجاري على مساحة 5000 فدان وباستثمارات 500 مليار جنيه.

وأشار الدكتور عاصم الجزّار إلى أن مشروع “آي سيتي” يقع على مساحة 500 فدان، وتنفذه شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، باستثمارات تبلغ 65 مليار جنيه، ويوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة، مضيفا أن المرحلة الاولى من المشروع تم تدشينها منتصف عام 2016.





وبدوره، أعرب عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، عن تقديره البالغ لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتفقد المرحلة الاولي لمشروع “ماونتن فيو أي سيتي”.

وقال : هذا يؤكد اهتمام الحكومة وثقتها في القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، خاصة وأن هذا المشروع نتاج تعاون ناجح بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو الأول من نوعه، وهذا يعزز من الفرص المستقبلية للشراكة مع الحكومة.

وأضاف سليمان أن “ماونتن فيو” تعتزم تسليم 600 وحدة من “آى سيتى” خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى 1800 وحدة بنهاية العام الجاري، ضمن المرحلة الأولى، وفى هذا الإطار تعمل الشركة حاليا على تكثيف الأعمال بمناطق الوحدات التي سيتم تسليمها في المواعيد المُحددة لتكون جاهزة للإقامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، أن مشروع “أي سيتى” يُعد المشروع العقاري الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه من خلال نظام رباعي الأبعاد مطابق للمعايير العالمية، حيث يُقام المشروع من خلال أربعة مستويات، روعي به اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طريق السيارات عن الأماكن السكنية، ما يسهم في تحقيق الأمان والهدوء.

كما يقدم المشروع حلولا لاستهلاك الكهرباء، ويدعم البنية التحتية الذكية من خلال توصيل شبكات “الفايبر أوبتك” لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع، إلى جانب تقديم حلول ذكية جديدة لخلق سيولة مرورية للسكان مع توفير أحدث وسائل النقل.

وخلال الزيارة، أعلنت شركة “ماونتن فيو” عن أحدث شراكاتها مع شركة Intercontinental Hotels Group، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في المشروع بمعايير فندقية عالمية تضاهى مستوى جودة المشروع، وبموجب الشراكة ستقوم مجموعة انتركونتيننتال بإدارة المشاريع السياحية والشقق الفندقية والفنادق داخل مشروعات “ماونتن فيو”.

كما تم توقيع شراكة مع شركة “هواوي” لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية بمشروعات “آي سيتي” لتصبح أول مدينة للسعادة في العالم باستثمارات تخطت المليون دولار، لإنشاء مراكز البيانات الجاهزة، وهو مركز ضخم موصل بإنترنت فائق السرعة، يتكون من غرفة تحكم مركزية، وكاميرات، وبوابات في جميع أنحاء المشروع لتوفير الخصوصية والامان للعملاء، حيث ستعمل هذه التكنولوجيا الحديثة على رفع مستوى الراحة لجميع السكان تحت شعار “نحو السعادة” والذي تعمل من أجله “ماونتن فيو” وشركة “هواوي” في هذه الشراكة لضمان حياة أفضل للسكان، بالإضافة الى تفعيل إنترنت الأشياء.