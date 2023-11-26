رئيس الوزراء يشهد افتتاح 5 فروع لصيدليات «إسعاف 24» بعد تطويرها

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح 5 فروع تابعة لصيدليات “إسعاف 24″، بعد تطويرها، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

وبعد إعطاء إشارة البدء إيذاناً بالافتتاح، قال رئيس الوزراء أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تساهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات “إسعاف 24” بمختلف المحافظات، مؤكدا على أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، والذي أوضح أن “اسعاف 24” هي النموذج المُطور لصيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، الذي تبدأ المرحلة الأولى لتطبيقه على الفروع الخمسة التي يتم افتتاحها اليوم، وهما فرعان بمحافظة القاهرة، وفرع بكل من محافظات الإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط.

وأوضح أن ذلك كخطوة نحو تعميم هذا النموذج على مستوى الجهورية، في إطار الحرص الكبير على تحقيق الاستدامة الشاملة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

واستعرض الدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية، أبرز جهود صيدليات الإسعاف، وقال أن تلك الصيدليات تعمل على توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية، وتقديم الأدوية التي تؤثر إيجاباً على الحالة النفسية للمريض والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

كما توفر جميع ألبان الأطفال العادية والعلاجية والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية.

وأكد عفيفي أنه تم العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية، مما يجعلها تعمل على مدار الساعة وخلال جميع الأيام والعطلات الرسمية، وأيضاً تم توحيد الرؤية البصرية مما يساهم في بناء هوية قوية ومميزة للصيدليات، ويُعزز التعرف عليها ويعمل على نقل رسالتها بشكل فعال وموحد.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بنجاح، وتشمل 5 صيدليات وهي: رمسيس، الأميرية، المنصورة، أسيوط، والإسكندرية.

وشاهد رئيس الوزراء فيديو حول خطة تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، الذي بدأ بالإشارة إلى دور تلك الصيدليات كجزء أساسي من البنية الأساسية الصحية بمصر، حيث تعتبرُ مُكملاً حيوياً للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتقوم بدور حيوي في توفير مجموعة شاملة من الأدوية بما في ذلك المحلية والمستوردة، وتتمثل رسالتها في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل إمكانية الوصول إلى العلاج الآمن للمرضى.

وتم التأكيد على أن عدد المرضى المترددين على هذه الصيدليات يصل إلى نحو نصف مليون مريض سنوياً، بما يمثلُ تحدياً مستمراً لضمان تلبية احتياجاتهم بفاعلية، ولذا تم إجراء تطوير شامل لصيدليات الإسعاف المصرية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية مع دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء بشكل آمن، وتنفيذاً لتوصيات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من هذه الصيدليات في تأمين احتياجات المرضى الدوائية خاصة في أوقات الأزمات.

وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، بافتتاح الصيدليات الخمس اليوم، حيث تم تعديل الاسم ليصبح “اسعاف 24” لكونها تدعم خدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وخلال الأعياد والإجازات الرسمية، وتم تحديث خدماتها وتفعيل خدمة الانتظار بشكل يليق بالمرضى المترددين على الصيدلية.

وكذلك توحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، وتفعيل خدمة التواصل عبر الرقم المختصر 16682 للإجابة على استفسارات المواطنين، وتستهدف المرحلة الثانية للخطة المُزمع الانتهاء منها في غضون عام، التوسع في نموذج “اسعاف 24” جغرافياً بمعدل صيدلية بكل محافظة، بهدف راحة المواطنين وتخفيف الضغط على صيدليات الإسعاف بالقاهرة.

وخلال افتتاح الفروع الخمسة لصيدليات “اسعاف 24” استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مُدير كل صيدلية، حول القدرة البشرية والدوائية بكل فرع، ونطاق تغطيته والمناطق التي يخدمها، إلى جانب عدد المرضى المُترددين على كل صيدلية يومياً، حيث أشاروا إلى أن كل فرع من صيدلية “اسعاف 24” يعمل من خلال عددٍ يصل إلى 3 أطقم، حيث تقدم خدماتها على مدار الساعة وخلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأكدوا أن توسع الفروع سيقلل الضغط على الصيدليات ويُسهم في تحسين الخدمة.