رياضة

رئيس الوزراء يشهد إطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية من الوادي الجديد (صور)

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة. وعقب إطلاق شعلة الأولمبياد، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتم تسجيل بيانات…

صفية حمدي 7:13 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 7:13 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة.

وعقب إطلاق شعلة الأولمبياد، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتم تسجيل بيانات المشاركين من كل محافظة وفقا للألعاب المنفذة وتضم ألعاب : خماسي قدم، وكرة طائرة، وكرة سلة، وكرة يد، وتنس طاولة، وملاحة رياضية، بالإضافة إلى ألعاب القوى، وكرة طائرة الشاطئ، وقدم الشاطئ، والسباحة، وكرة سرعة، وشطرنج، والكاراتيه.

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وقال الوزير أنه بعد ذلك يتم تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظات وهي: مطروح، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

حيث سيتم تصعيد الفائزين الأوائل في كل لعبة على مستوى كل محافظة، وذلك للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة أسوان الذي سيتم تنفيذه خلال شهر يناير 2022.

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بقلم صفية حمدي

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