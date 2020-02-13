رئيس الوزراء يشكر أعضاء منظومة الشكاوى : جهودكم خلقت ثقة بين الحكومة والمواطن 

قال رئيس الوزراء أن المواطن أصبح لديه انطباع جيد عن المنظومة حيث يمكن له إيصال صوته مع سرعة الاستجابة لشكواه من القائمين على المنظومة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع أعضاء فريق منظومة الشكاوى الحكومية التي تتبع مجلس الوزراء في حضور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى .

في بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وقال إنه طلب مقابلتهم لتوجيه كل الشكر والتقدير لهم جميعا على ما يبذلونه من مجهود في سبيل مساعدة الناس.

رئيس الوزراء : منظومة الشكاوى أصبحت معروفة على مستوى الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا أن المنظومة أصبحت معروفة على مستوى الدولة.

وقال إن المواطن أصبح لديه انطباعا جيدا عن المنظومة حيث يمكن له إيصال صوته مع سرعة الاستجابة لشكواه من القائمين على المنظومة.

وأكد مدبولي أن ذلك بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين بأن الحكومة تعمل في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر.

وأوضح أن ذلك يعطي أهمية كبرى لما يقومون به بالمنظومة .

وقال رئيس الوزراء إن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن.

رئيس الوزراء : العمل بمنظومة الشكاوى على الوصول لكافة المسئولين بالدولة مهما كانت مواقعهم

وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل فيها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والوصول لكافة المسئولين بالدولة مهما كانت مواقعهم.



وأشار إلى أن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة كانت تستغرق من قبل شهورا.

مدبولي : حل مشاكل المواطنين يبني مزيداً من الثقة بين الدولة والمواطن

وخاطب أعضاء المنظومة ” لا تتخيلوا كم السعادة التي تغمر أيا من المواطنين عندما يعلم أنه تمت الاستجابة لشكواه”.

وأوضح أن هذا يبني مزيداً من الثقة بين الدولة والمواطن.

وقال إن تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولة القوية التي لطالما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة تتطلب منهم في المنظومة بذل مجهود أكبر للمحافظة على استدامة نجاحكم.

وتابع أن الأصعب من تحقيق الإنجاز هو الاستمرار عليه عند نفس المستوى.

وأعرب مدبولي عن ترحيبه بكل الأفكار الجديدة التي يمكن تقديمها إلى المواطن، لتوسيع دائرة المستفيدين من المنظومة.

واستكمل رئيس الوزراء بأنه يقول ذلك مع علمه أن ذلك سوف يمثل عبئا أكبر على أعضاء منظومة الشكاوى .

وأكد أنه في الوقت ذاته يعلم أن ما يقومون به من خدمة الناس وحل مشكلاتهم يُعد نوعا من الجهاد في سبيل الله، سيؤجرون عليه.

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن بالغ شكره لما تقدمه القيادة السياسية ومجلس الوزراء من دعم لتحقيق النجاح للمنظومة.