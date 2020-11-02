رئيس الوزراء يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا بالمدارس والجامعات‎

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان، فى هذا الشأن

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان، فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد اجتماعا اليوم، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وشارك فى الاجتماع وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والمالية ، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة ، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

وكذلك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وحذر رئيس الوزراء من أنه فى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيضطرون لاتخاذ بعض القرارات الصعبة ، مما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التى تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها خلال هذه الفترة.

وشدد على أنه بالتالى يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعيّ.

وقال إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين.

وتابع أنه لذلك تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة بوسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وأيضا المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه رئيس الوزراء بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التى يتم اتباعها فى المطارات المختلفة، والمدن السياحية.