رئيس الوزراء يشارك فى مائدة مستديرة مع مطورى الهيدروجين الأخضر و«الأوروبى للإعمار» بالعلمين

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى مائدة مستديرة بحضور عدد من الوزراء ومطورى الهيدروجين الأخضر ومسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وذلك في مدينة العلمين الحديدة.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماعات مستمرة مستجدات تنفيذ مشروعات مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر المتفق عليها في مصر .

ويؤكد أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تطوير اقتصاديات الهيدروجين محلياً عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتسعى لتحقيق مرحلة التوسع سنة 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر.

وصولًا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.

ووقعت مصر مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي قدرات تبدأ بنحو 24.63 جيجاوات طاقة متجددة في المرحلة التجريبية لتلك المشروعات، وتستهدف الوصول إلى إجمالي قدرات يصل إلى نحو 101.33 جيجاوات طاقة متجددة لإجمالي المراحل في تلك المشروعات.

ووقعت اتفاقيات اطارية على هامش مؤتمر COP27 مع 9 مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات في المرحلة التجريبية تصل لنحو 36.5 جيجاوات في المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة، وتتيح تلك المشروعات حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في خفض الانبعاثات بمقدار 37.6 مليون طن سنوياً.