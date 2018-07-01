رئيس الوزراء يشارك بالدورة 31 لقمة رؤساء الدول للاتحاد الأفريقي

المال - خاصاستقبل يحيى ولد حدمين، رئيس مجلس الوزراء الموريتانى -اليوم الأحد- بمطار نواكشوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقرر أن يحضر الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويُعقد المؤتمر يومي 1 و2 يوليو

المال – خاص

استقبل يحيى ولد حدمين، رئيس مجلس الوزراء الموريتانى -اليوم الأحد- بمطار نواكشوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقرر أن يحضر الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعقد المؤتمر يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار “الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”، وتتضمن فعالياته مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات في مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وشكر الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الموريتانى على حسن الاستقبال، معرباً عن تمنياته بنجاح أعمال القمة، وزيادة أوجه التعاون بين البلدين.

ورحب رئيس الوزراء الموريتانى بمدبولي، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.