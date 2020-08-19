رئيس الوزراء يشارك الشباب سباق الدراجات ويلعب كرة طائرة وقدم في العلمين

انطلقت الفعالية الرياضية من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، حتى منطقة الملاعب بالكورنيش

عقب انتهاء اجتماع لجنة إدارة أزمة “كورونا”، أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام في مدينة العلمين الجديدة، وانطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، حتى منطقة الملاعب بالكورنيش، بحضور عدد من الوزراء والشباب.

وشارك رئيس الوزراء في سباق الدراجات، ولعب كرة طائرة، وكرة قدم.

وقال رئيس الوزراء إن إقامة هذه الفعالية الرياضية في مدينة العلمين الجديدة، لها أكثر من هدف؛ لأنها من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة؛ لما لها من دور مهم للحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

فضلًا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفِّز الإنسان لمزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم ذلك الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، ويسوِّق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، وقال إن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته في بناء الإنسان المصري على محور الرياضة، بجانب محاور التعليم والصحة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الفعالية تتضمن مسابقات “الرياضة للجميع” التي ينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، و”سباق ركوب الدراجات”، و”كرة طائرة شاطئية”، وسباق “كرة قدم خماسي شاطئية”، و”كرة السرعة”، و”استريت ورك أوت”.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الجهود والاستعدادات التي قامت بها “الإدارة المركزية للتنمية الرياضية”، والتي أشرفت على تنفيذ الفعالية، وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي الذي كان له عظيم الأثر في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة في مدينة العلمين الجديدة.

وشهدت مدينة العلمين على هامش الحدث الرياضي انطلاق فعاليات شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها 53 ولأول مرة من المدينة بمشاركة أكثر من 15 ألف رياضي، يمثلون عددًا من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.