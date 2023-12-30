رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في «أكتوبر الجديدة»

سلم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات.

وقال وزير الإسكان إن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة 3500 فدان، ويتم به تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 26 ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ 9 آلاف وحدة بحلول 30 يونيو 2024.

وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو90ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى51 مليار جنيه.

ونوه إلى أنه جار تنفيذ 25 مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ 700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود أن «أكتوبر الجديدة» تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم – الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً.

فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو250شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية.

وعقب تفقد المشروع، قام رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين.