رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس جنوب السودان استعدادًا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

نائب رئيس جنوب السودان وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، “جيمس واني إيجا”، بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس جنوب السودان وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ووصل على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ومن المقرر أيضا أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و”جيمس واني إيجا”، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ـــــــــــــــــ