رئيس الوزراء يستقبل سفير النمسا لتعزيز التعاون

المال - خاصاستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، سفير النمسا لدى القاهرة، ويرافقه المستشار التجارى للسفارة، لمتابعة نتائج زيارة المستشار النمساوى كريستيان كيرن في أواخر شهر مايو الماضي، وحضر عن الجانب المصري وزير النقل.في بداية اللقاء، رحب إسماعيل بسفير النمسا، معرباً عن تط

المال – خاص

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، سفير النمسا لدى القاهرة، ويرافقه المستشار التجارى للسفارة، لمتابعة نتائج زيارة المستشار النمساوى كريستيان كيرن في أواخر شهر مايو الماضي، وحضر عن الجانب المصري وزير النقل.

في بداية اللقاء، رحب إسماعيل بسفير النمسا، معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة ارتقاء علاقات التعاون الثنائي لأفاق جديدة، خاصة في ضوء نتائج زيارة المستشار النمساوي للقاهرة ومن قبلها منتدى رجال الاعمال المصري النمساوي الذي عقد في أكتوبر الماضي، وكذا اهتمام الشركات النمساوية بالتوسع في السوق المصري في مجالات متنوعة من بينها نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، والزراعة، والصناعات الكيماوية والهندسية، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والعقاقير الطبية.

وأكد السفير النمساوي أن تفعيل نتائج الزيارة ستساهم فى دفع علاقات التعاون القائمة بين البلدين، فضلاً عن فتح مجالات أخرى جديدة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات لإعادة استخدامها في الزراعة، والاستفادة من التقنيات النمساوية الحديثة لدعم وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تصنيع الألات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى إعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين خاصة في ضوء اهتمام الشعب النمساوي بالسياحة الأثرية والحضارة المصرية القديمة.

وأشار سفير النمسا إلى استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين في جميع المجالات، خاصة البنية التحتية وكذلك لزيادة مشاركة القطاع الخاص النمساوي في الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها السوق المصرية.

وتناول اللقاء استعراض الاستعدادات المتعلقة بعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية النمساوية المشتركة للتعاون الاقتصادي، ومن المقرر أن تستضيفها مصر في أقرب فرصة.