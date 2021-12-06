سيـــاســة

رئيس الوزراء يستقبل سفير الكويت المنتهى عمله بالقاهرة

استهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بعلاقات التعاون والأخوة التى تربط بين مصر والكويت، شعباً وقيادة وحكومة
أحمد إسماعيل 9:30 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 9:30 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر.

استهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بعلاقات التعاون والأخوة التى تربط بين مصر والكويت، شعباً وقيادة وحكومة، وأكد على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص الدولة المصرية على زيادة أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة فى كافة المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين.

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ومن جانبه، أعرب السفير الكويتى عن اعتزازه بتمثيل بلاده سفيراً لدى مصر على مدار السنوات الست الماضية، مؤكداً على ما يكنه لمصر وشعبها من حب وتقدير.

ووجه الذويخ الشكر للحكومة المصرية على دعمها له فى أداء مهامه خلال السنوات الماضية.

وفى ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير الكويت على جهوده فى تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله فى مصر، متمنياً له دوام التوفيق.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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