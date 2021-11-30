رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بمطار القاهرة

تستغرق الزيارة يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، “بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة إسبانيا .

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ونظيره “بيدرو سانشيز”، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.