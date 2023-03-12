رئيس الوزراء يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك بمطار القاهرة (صور)

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها إلى مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي وفريدريكسن جلسة مباحثات، لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.