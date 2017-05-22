رئيس الوزراء يستعين بخبراء قانون لإقناع النواب بتيران وصنافير

ياسمين فوازكشف النائب صلاح حسب الله، القيادى بائتلاف "دعم مصر"، عن تفاصيل لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، مؤكدًا تطرُّق اللقاء لعدد من القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بجانب أهم القوانين التى تعمل عليها ال

ياسمين فواز

كشف النائب صلاح حسب الله، القيادى بائتلاف “دعم مصر”، عن تفاصيل لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، مؤكدًا تطرُّق اللقاء لعدد من القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بجانب أهم القوانين التى تعمل عليها الحكومة حاليًّا.





وأشار القيادى بالائتلاف، فى تصريحاته، لـ”المال”، إلى أنه مِن ضمن القرارات التى تم طرحها، قرار محافظ البنك المركزى، أمس الأحد، رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض 2%، مضيفًا أن النواب الحضور أبدوا تحفظهم على القرار؛ لما له من أثر سلبي على إحجام المستثمرين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحرِجة التى تمر بها البلاد.

وأوضح صلاح حسب الله أن اللقاء تناول أيضًا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًّا بـ”تيران وصنافير”، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة بالاتفاقية.

فيما أكد مصدر برلماني مطّلع- رفض ذكر اسمه- أن ا-إسماعيل اجتمع مع 15 نائبًا، واستعرض، خلال اللقاء، بنود الاتفاقية بحضور أساتذه قانون دولى وخبراء فى القطاع البحرى.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء أكد تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر، فى تصريحاته، لـ”المال”، إلى أن رئيس الوزراء طالب بسرعة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود قبل نهاية دور الانعقاد الحالى المقرر نهاية يونيو المقبل.