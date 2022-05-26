 رئيس الوزراء يستعرض نتائج دراسة تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج دراسة تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة، مستشار أول وزير قطاع الأعمال العام.

في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين للشراكة في تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية لتطوير المصنع، وتنفيذ توسعات به من للعمل على تغطية الاحتياجات المحلية من الألومنيوم.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع، الجاري دراسة تفاصيله مع الاستشاري العالمي (بكتيل)، هو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي والبالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام.

ونوه إلى أن أكثر من نصف إنتاج شركة مصر للألومنيوم يتم تصديره للخارج لوجود طلب على منتجات الشركة.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطاعات جديدة مطلوبة في السوق المحلية، ويتم استيرادها حاليًا.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير قطاع الأعمال العام شرح خلال الاجتماع نتائج دراسة شركة “بكتيل” العالمية لتطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، التي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوضح أن الدراسة تناولت تحديد الإمكانيات الفنية الخاصة بأعمال التطوير المستهدفة لرفع كفاءة مصنع الألومنيوم؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى نتائج دراسة زيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم ضمن مستهدفات المصنع الحالي للألومنيوم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه أيضا في الاجتماع إلى أن السوق المحلية تستهلك من 400 – 500 ألف طن طبقا للإحصاءات، ويوفر منها مجمع الألومنيوم نحو 150 ألف طن، مع الوضع في الاعتبار أن هناك قطاعات مختلفة من الألومنيوم.