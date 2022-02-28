رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة الاستشاري العالمي لتطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ بشأن تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

رئيس الوزراء: كلفنا إحدى شركات الاستشارات العالمية لإعداد دراسة بشأن تقييم تطوير مجمع الألومنيوم

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة السابقة، ناقشت الحكومة خطط تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وتم تكليف إحدى شركات الاستشارات العالمية؛ لإعداد دراسة بشأن تقييم دراسة تطوير المجمع، وجدوى عملية التطوير.

وتابع رئيس الوزراء أن صناعة الألومنيوم هي إحدى المجالات الاستراتيجية عالميا، مشيرا إلى إمكانية تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالتعاون مع القطاع الخاص، في ضوء خطط الحكومة لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة مما نمتلكه من الموارد أفضل استفادة.

واستطرد بأن ذلك خاصة مع الوضع في الاعتبار التداعيات التي فرضتها جائحة “كورونا” على العالم، وكذلك ما نراه من تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار مختلف السلع الاستراتيجية.

وفي غضون ذلك، شرح وزير قطاع الأعمال العام ملامح خطة وتكلفة تطوير مجمع الألومنيوم، وكذلك إمكانات المصنع، وقدراته الإنتاجية والتحديات التي تواجهه.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه خلال اجتماعه الأخير مع الاستشاري المسئول عن خطة التطوير، استعرض أهم مؤشرات جدوى أعمال التطوير، والتكنولوجيا الجديدة التي سترفع من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وكذلك خفض معدل استهلاك طن الألومنيوم من الكهرباء عن المعدل الحالي.