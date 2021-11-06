استثمار

رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لمشروع استثماري كبير في العلمين الجديدة

تم تقديم عرض حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون
وائل كمال 3:51 م, السبت, 6 نوفمبر 21 3:51 م, السبت, 6 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحي نادر هشام، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التي تتميز بها هذه المدينة، وجعلها مدينة ذات طابع سياحى متميز، وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

اقرأ أيضا  بقيمة تزيد على 30 مليون جنيه.. «التضامن» توقع 18 اتفاقية لتوفير فرص عمل

وتمت الإشارة إلى أن التصميمات المقترحة للمشروع تستهدف إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من كافة المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية، تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمي.

وتتضمن التصميمات المقترحة اقامة مبان أيقونية، وأخرى ذات طابع معماري مميز، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

اقرأ أيضا  «سيمبلكس» تتفاوض مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية تلامس 40 مليون جنيه

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة، بما يسهم فى تحقيق المخططات التنموية للمدينة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم وائل كمال

ملف الكاتب وائل كمال

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء: السياحة أمن قومي ومستعدون لأي مساندة إضافية لانتعاش الموسم الشتوي

صفية حمدي 2:08 م, السبت, 6 نوفمبر 21

«السياحة»: قرارات لأسعار الفنادق قريبًا.. وقائمة بالشركات المخالفة.. وتطبيق تتبع السيارات للسائحين

صفية حمدي 2:04 م, السبت, 6 نوفمبر 21

عادل الغضبان يلتقي مسؤولي «سيسكو» العالمية لبحث التعاون بين بورسيعد والشركة في قطاع الاستثمار

أماني العزازي 1:32 م, السبت, 6 نوفمبر 21

مطار القاهرة : ضبط 13 مخطوطًا أثريًا و3 لفائف من ورق البردي من القرن 17 و 18 و19

السيد فؤاد 1:17 م, السبت, 6 نوفمبر 21

«التخطيط» تعلن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2021/2022

السيد فؤاد 1:13 م, السبت, 6 نوفمبر 21

«زراعة 5 آلاف شجرة مثمرة».. «البيئة» تستعرض مشاركتها في «حياة كريمة» بالفيوم

عصام عميرة 1:05 م, السبت, 6 نوفمبر 21