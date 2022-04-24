التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة (ليزر آند مور)، الجاري إنشائها حاليا في المدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.

وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة أربعة مصانع رئيسية وهي: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية، والجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود.

وتابع سعد أن الاجتماع شهد أيضا عرض مقترحات لعدد من المشروعات التي يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.