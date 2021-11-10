رئيس الوزراء يستعرض مشروعات «حياة كريمة» ويؤكد : الرئيس يتابع أولا بأول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء.

وحضر أيضا الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس شركة إيجاس، ومسئولي الجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ وضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقاً لأعلي المواصفات.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات “حياة كريمة” أولاً بأول، في ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصري وبالدولة المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه بانتهاء هذا المشروع ستقدم الدولة المصرية للمنطقة والعالم أجمع نموذجاً فريداً من التنمية الشاملة والمستدامة يترجم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في مشروع قومي واحد.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها في القري الأم بعدد 333 وحدة محلية، ونسب تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني، التي تضمنت أعمال الصرف الصحي، ومياه الشرب، والوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء، وأعمال الاتصالات، والطرق والكباري، والمجمعات الحكومية، وسكن كريم.

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلي الإيجابيات التي تم رصدها اثناء زيارة القري الأم، وشملت البدء في أغلب المجمعات الحكومية والزراعية في الوحدات المحلية، وتوريد كميات كبيرة من المواد و الكابلات والكبائن الخاصة بشبكة الاتصالات ومسارات الفايبر، وتنفيذ معدلات عالية من أعمال تطوير المدارس التي شملت إعادة أعمال عزل الأسطح ودورات المياه، وإعادة تأسيس الكهرباء والمياه.

وأيضا حرص المحافظات المعنية علي تذليل كافة المعوقات لدي جهات التنفيذ بما في ذلك تخصيص الأراضي، وتوفير الموارد والقوي البشرية وغيرها، حتي يتسنى الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي بعض التحديات التي رصدت أثناء تنفيذ المشروع للتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تذليلها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من جميع الأعمال وفقاً للتوقيتات المحددة وبأعلى جودة، فضلاً عن التوصيات ذات الصلة بتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع.

واستعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية الموقف التنفيذي لأعمال الاتصالات بالمرحلة العاجلة للمشروع، والتي تضمنت الموقف التنفيذي لشبكة الألياف الضوئية.

ولفت إلى أنه تم البدء في أعمال التنفيذ الميدانية في 30 قرية، وتم الانتهاء من قريتي الزرابي ومعصرة بحري بنسبة 100%، وجار تنفيذ الأعمال في الأماكن المتاحة في قري المرحلة العاجلة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمكاتب البريد، أوضح المهندس رأفت هندي أنه تم تطوير 624 مكتباً من إجمالي عدد 839 مكتباً مستهدفاً، وتم تطوير11 مكتباً من 15 مكتباً مستهدف في القري العاجلة، وأنه جار التطوير والدراسة لأربعة مكاتب في الحصص وزاوية صقر وجزيرة سعود.

وأضاف بالنسبة للموقف التنفيذي لمحطات المحمول أنه تم البدء في اجراءات انشاء 500 محطة من صندوق الخدمة الشاملة و500 محطة من شركات المحمول لتغطية القري وتوابعها، وتوفير خدمات المحمول للمناطق المأهولة بالسكان، ولفت إلى أنه جار تنفيذ 22 محطة محمول بواقع 10 محطات ممولة من صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مرحلة اصدار الموافقات، و12 محطة ممولة من شركات المحمول حاليا تحت الانشاء.

وأشار إلي أنه تم عقد الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية في 142 قرية، بهدف نشر الثقافة الرقمية، وتعزيز الشمول المالي بالقرى لرفع وعي المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة.

وتم تدريب 493 متدرباً في قري المرحلة العاجلة من مستهدف 2100 متدرب، ولفت إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالانتهاء من التخطيط الفعلي لعدد 60 قرية لبحث إمكانية زيادة اعداد نقاط توزيع شبكات الألياف الضوئية بها.

وعرض اللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي للأعمال التي تنفذها الهيئة في 24 مركزاً مستهدفاً ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتناول نسب التنفيذ فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وجهود تذليل المعوقات، وضمان سير العمل وفق البرنامج الزمني المقرر، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وفي السياق ذاته، تناول المهندس أحمد محمود، نائب رئيس شركة إيجاس الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي في قرى المشروع، والتي تتضمن توصيل الخدمة بالأماكن والقرى والمدن المدرجة في خطة الشركة المصرية للغازات “إيجاس”.

وأكد سعي الشركة إلي ضغط معدلات التنفيذ لسرعة توفير خدمة حضارية لأهالي القري، وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم، وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذي لايزال مدعوماً في موازنة الدولة.