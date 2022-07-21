رئيس الوزراء يستعرض مستجدات الموقف الاقتصادى خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

حضر الاجتماع فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

ووفقا لبيان رسمي حول الاجتماع فقد تم خلاله، استعراض مستجدات الموقف الاقتصادى، فى ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن.

وتمت متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لجميع المستجدات.