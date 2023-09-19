رئيس الوزراء يستعرض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الوشاحي، رئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد طارق لاظ، ممثلا عن الهيئة الهندسية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه، في ظل تنامي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة، والمشروعات الأخرى بالمنطقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه التي تخدم هذه المنطقة، والطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، إضافة لاستعراض احتياجات المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسعات، وبدء دخول المشروعات المختلفة الخدمة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة التي تفي بهذه الاحتياجات.

وذكر المتحدث الرسمي، بأنه تم خلال الاجتماع، التكليف بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة لتنقية المياه، بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة.