اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يستعرض جهود المساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية بمصر 2020

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة
المال - خاص 6:05 م, الخميس, 22 أبريل 21 6:05 م, الخميس, 22 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس لاستعراض الجهود التي تتم للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2020.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يتم المساهمة في إعداد التقرير من خلال فريق بحثى على درجة عالية من الكفاءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفة أن الهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات التي تواجهنا.

اقرأ أيضا  الضرائب: باق 10 أيام على انتهاء تقديم الإقرارات إلكترونيًا للأشخاص الاعتباريين

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تقرير التنمية البشرية يقوم على عدد من المحاور المهمة، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منهجية التقرير ارتكزت على المصادر الأولية التي تمثلت في البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدي التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من أصحاب المصلحة للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتسهيل مهام الفريق الذي يعمل على إعداد التقرير من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، برئاستها، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مُقررا للجنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يؤكد استمرار دعم مشروعات قطاع السياحة والآثار

المال - خاص 6:13 م, الخميس, 22 أبريل 21

السيسي يوجه بتطوير القطاع الصناعي وبتوفير مدخلات الإنتاج المحلي

هاني جميعي 5:16 م, الخميس, 22 أبريل 21

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 22-4-2021

محمد مجدي 5:02 م, الخميس, 22 أبريل 21

مذكرات تفاهم بين «الأوروبي لإعادة الإعمار» والتعاون الدولي والتنمية المحلية لجعل القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر مدنًا خضراء

سمر السيد 4:50 م, الخميس, 22 أبريل 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 22-4-2021.. واستقرار عيار 21

عمر سالم 4:38 م, الخميس, 22 أبريل 21

توريد 391 طن قمح من حقول جنوب بورسعيد

أماني العزازي 2:20 م, الخميس, 22 أبريل 21