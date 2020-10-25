رئيس الوزراء يستعرض جهود «الثقافة» فى مبادرتي «ابدأ حلمك» و«صنايعية مصر»

يأتي ذلك تفعيلا لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والذي ينال من المجتمع، وبالأخص فئة الشباب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تضمن جهود الوزارة في عدد من الملفات، مثل مشروع “ابدأ حلمك” ومبادرة “صنايعية مصر” ، وبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة بمجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في جميع مجالات الفنون.

“ابدأ حلمك” مبادرة تفعل دور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

وأشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم ، خلال التقرير، إلى أنه تم الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من مبادرة “ابدأ حلمك” في قصر ثقافة أسيوط يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري.

وتابعت أن ذلك جاء تفعيلا لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والذي ينال من المجتمع، وبالأخص فئة الشباب التي تسعى وزارة الثقافة جاهدة إلى توجيه طاقتهم لاستكمال خطة البناء والتنمية.

ونوهت إلى أن المراحل الأولى للمشروع بدأت في شهر سبتمبر 2018 في محافظات الشرقية وأسيوط والفيوم.

وأوضحت أن الدفعة الأولى بلغ عددها 53 متدربا بواقع 24 فتاة و29 شابا من جميع قرى ومراكز أسيوط.

وتم تدريبهم على مختلف فنون المسرح (التمثيل – والارتجال – والكتابة الدرامية – وعناصر العرض المسرحي) ، وتم اعتماد خريجي ورشة “ابدأ حلمك” كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة داخل المحافظة.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عزم الوزارة على تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية لصناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة واكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين بكافة مجالات الإبداع، وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر، وخاصة محافظات الصعيد.

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة “ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين في الأقاليم على فنون الأداء (إعداد الممثل الشامل) ، ونشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب ، وذلك من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح، والمواطنة، واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تخريج الدفعة الأولى لمبادرة ” صنايعية مصر” بواقع 43 متدربا، وأنه قد تم الإعلان عن استمرار المبادرة وبدء الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية يوم 6 أكتوبر الجاري.

مبادرة “صنايعية مصر” تستهدف تدريب جيل جديد من الشباب بمجال الحرف التراثية والتقليدية

وأوضحت وزيرة الثقافة أن مبادرة “صنايعية مصر” تستهدف تدريب جيل جديد من الشباب وتأهيل كوادر فنية جديدة بمجال الحرف التراثية والتقليدية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء ودعم الحرف المهنية والفنية، للحفاظ على هوية مصر، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وأشارت إلى أنه تم الاعلان عن المبادرة في 1 يوليو 2019، وتقدم للمشاركة فيها 430 شخصا، تم الموافقة على 116 فردا منهم، وتم اعتماد مدة المبادرة لتكون ثمانية أشهر على مرحلتين، وكل مرحلة 4 أشهر.

توقيع بروتوكل لأول مدرسة تكنولوجية فى الفنون

وفي سياق آخر، نوه تقرير وزيرة الثقافة إلى قيامها بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك من خلال أكاديمية الفنون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة بمجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.

فضلا عن اكتشاف الموهوبين في المدارس ودعم الأنشطة الإبداعية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة النهوض بالعملية التعليمة بجميع مراحلها ومجالاتها، والتزاما بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره وفقا لمتطلبات سوق العمل ووفقا للمعايير الدولية.

وأوضحت أن هذه المدرسة سوف تقوم بتخريج فنيين مؤهلين للعمل في عدد من المجالات المختلفة، تشمل تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت وأجهزة التصوير وتكنولوجيا الخداع والمؤثرات الفنية، وتكنولوجيا الماكياج والتنكر والأقنعة.

إلى جانب تصنيع وتحريك الديكور والدمى والعرائس، وتكنولوجيا صناعة وإصلاح الآلات الموسيقية وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء العروض الفنية، وكذلك تكنولوجيا إدارة خشبة المسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.

ونوهت إلى أنه من الممكن إضافة تخصصات جديدة وإلغاء تخصصات قائمة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومع الالتزام بإطار موحد للمنهج التعليمي المُعتمد.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالدايم أن مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات يحصل بعدها الطلاب على “دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجية التطبيقية”، ويتم اختيار الطلاب وفقا لحصولهم على درجات مرتفعة بالشهادة الإعدادية ووفقا لاختبارات قدرات ومقابلة شخصية.