رئيس الوزراء يستعرض تقريرا من هيئة الدواء بشأن رفع الطاقة الإنتاجية لمستحضرات بنج الأسنان المحلي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا للدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بجهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية، وفي سبيل خفض الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاقٍ التصدير.

وأكد رئيس الوزراء أن توطين الصناعة الدوائية، ذات الأهمية البالغة، أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية في سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطِن، وفي ظل التوجُّه الأوسع نحو خفض الاستيراد من المنتجات الأساسية، ولا سيّما مع العقبات المتتالية التي يشهدها العالم في سلاسل التوريد.

وأوضح الدكتور تامر عصام، خلال التقرير، أن هيئة الدواء عملت على زيادة توافر مستحضرات “بنج الأسنان” المحلي، ورفع الطاقة الإنتاجية لها، في إطار سبُل الدعم التي قدمتها الهيئة لرفع القدرات الإنتاجية بشركة الأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، من 1.5 إلى 3.5 مليون خرطوشة شهريًا، بزيادة تفوق 100% عن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، اتخذت هيئة الدواء المصرية عددًا من الإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بالشركة، كان في طليعتها تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركة الأسكندرية؛ لتوفير خط إنتاجي جديد لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للبنج، مما أسفر عن تعاقُد شركة الأسكندرية مع شركة “بوش” الألمانية لتوريد خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2 مليون خرطوشة شهريًا.

كما أكد رئيس هيئة الدواء، أنه في الربع الثالث من عام 2022، تم توريد الخط الجديد لميناء الأسكندرية، وتم التواصُل من قِبل الهيئة مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الشحن والإفراج الخاصة بالماكينة الجديدة.

وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن إتمام عملية الإفراج عن الماكينة من الميناء، وتوريدها إلى الشركة في 5 أكتوبر 2022، وتم الانتهاء من إجراءات التركيب والتشغيل في منتصف نوفمبر الجاري.

اتصالًا بذلك ، ألمح الدكتور تامر عصام، في تقريره، أنه من المُخطط البدء في الإنتاج بالخط الجديد خلال الربع الأول من عام 2023، وبالفعل تم البدء في أعمال المعايرة ودراسات الكفاءة للخط، وتتم المتابعة بشكلٍ يومي من قِبل الهيئة؛ لتذليل أية معوقات قد تؤثر على خطة التشغيل الخاصة بالخط الجديد.

وأكد عصام، أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للسوق المصرية بالكامل أصبح يُمثل نحو 5 ملايين خرطوشة شهريًا، وأن معدل الاستهلاك الشهري من مستحضرات البنج بالسوق المحلية يبلغ حوالي 3 ملايين خرطوشة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 ملايين.