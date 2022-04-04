رئيس الوزراء يستعرض تقريراً بحصول مصر على اعتماد «الصحة العالمية» فى مجال اللقاحات

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات.

توجيهات من الرئيس بالتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية بقطاع الدواء

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقطاع صناعة الدواء، وتوجيهاته المستمرة بأهمية دعم التنافسية العالمية به، والتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة.

إلى جانب ضرورة العمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للكوادر والطاقات البشرية والإمكانات المحلية المتميزة فى هذا الصدد، واستكمالا لقصص النجاح التي تؤكد وجود نظام رقابي دوائي وطني، قوي وفاعل ومتكامل طبقا للمعايير العالمية.

رئيس الوزراء: السوق المصرية لم تشهد نقصا فى الأدوية خلال جائحة كورونا

كما ثمّن رئيس الوزراء الجهود المبذولة فى هذا القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك القطاع واجه تحديات كبرى، آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد السوق المصرية نقصا فى الأدوية، بل واستطعنا التنسيق بشأن تصنيع اللقاحات الخاصة بمواجهة كورونا محليا، ووجه الشكر لكل العاملين فى هذا القطاع، سواء من القطاع الحكومى، أو الخاص.

وأشار الدكتور تامر عصام، خلال التقرير، لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخراً، عن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على اعتماد المنظمة بمجال اللقاحات .

وذلك من خلال حصولها على مستوى النضج الثالث “3 – Maturity Level” في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية لمنظمة الصحة العالمية (WHO – Global Benchmarking Tool)، وبعد اجتيازها لكافة الاختبارات والتقييمات اللازمة لذلك من قبل المختصين من المنظمة، خلال الزيارة الرسمية التى قاموا بها للهيئة، في الفترة من 13 إلى 17 مارس الماضى.

وأوضح رئيس هيئة الدواء أنه بالحصول على هذا الاعتماد تكون جمهورية مصر العربية هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل عليه، وهو أمر يعد اعترافا بقوة السلطة الرقابية الدوائية المصرية، ويؤهل الدولة المصرية لأن تكون احدى الدول المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي عالميا.

وتابع بأن ذلك يعتبر إنجازاً جديداً يؤكد الثقة العالمية فى النظام الرقابي الدوائي المصري، إلى جانب ما سيسهم فيه ذلك من جذب لمزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وفتح افاق تصديرية للقاحات المصرية في الأسواق الخارجية المختلفة.

وأضاف الدكتور تامر عصام أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال اللقاحات، يُعد استحقاقا لأولى وأهم متطلبات إعلان المنظمة في ۱۸ فبراير الماضى في القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، عن اختيار مصر ضمن أول 6 دول لتلقى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات “mRNA” في القارة الأفريقية.

ولفت إلى أن ذلك جاء عقب قيام مصر باستيفاء أهم المتطلبات اللازمة لإنتاج هذه اللقاحات، مما يؤكد على الخطوات الحثيثة والجادة التي تنتهجها الدولة المصرية للوصول بصناعة الدواء المحلية للعالمية.