استثمار

رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري

ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
صفية حمدي 5:15 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 5:15 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الترتيبات الخاصة بالإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في ضوء استعداد الدولة للتدشين الرسمي لذلك المشروع، على الرغم من بدء أعمال تنفيذ المشروعات بعدد كبير من المواقع.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا  «الريف المصرى» تمد فترة سداد فواتير الكهرباء للمتعثرين فى غرب المنيا لنهاية أغسطس

وأيضا اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المبادرة التنموية تحظى بمرتبة متقدمة ضمن أولويات عمل الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، بما يعكسه حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المتابعة المستمرة للخطوات التي تتم لبدء تنفيذ تلك المبادرة.

اقرأ أيضا  مترو الأنفاق: تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة غدا الجمعة

وكذلك التوجيهات الدائمة للحكومة بأهمية التخطيط الجيد فيما يتعلق بتحديد القرى المستهدفة والمشروعات ذات الأولوية، وصياغة برامج العمل ومعدلات التنفيذ، وذلك بالنظر إلى مستهدفات هذه المبادرة التي تمثل فرصة حقيقية لتغيير وجه الحياة في مصر، حيث يستفيد بالمبادرة نحو 60% من عدد السكان.

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة الرئاسية الهامة، ستمتد فوق رقعة هذا الوطن لتصل بيد التنمية والمشروعات الخدمية، إلى المواطن في كل جزء على أرض مصر.

اقرأ أيضا  وزارة التعاون الدولي و«مصر لريادة الأعمال» يطلقان ملتقى «الاستثمار في المستقبل»

وتابع أن ذلك من خلال خطة عمل واضحة، تتفق وأهداف التنمية المستدامة، وتتطلع لتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وبناء الإنسان المصري، ودفع التدخلات الإجتماعية، والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

رانيا المشاط تُطلق كتابًا يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

محمود محسن 3:21 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس «القابضة للسياحة والفنادق»

أماني العزازي 1:58 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

اتصالات مع وزارة التجارة بشأن كيفية التعاون السويدي خلال معرض إكسبو دبى 2020

سمر السيد 10:40 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالسفارة السويدية فى حوار مع «المال»: مصر أكبر شريك تجارى لنا بالشرق الأوسط وأفريقيا

سمر السيد 10:26 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

الحكومة عن «الأونكتاد»: مصر أكبر دولة تتلقى استثمارات أجنبية في إفريقيا بـ5.9 مليار دولار

صفية حمدي 10:17 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

مسئول سويدى: «أيكيا» تتوقع إيرادات بقيمة مليارى جنيه هذا العام بالرغم من جائحة «كورونا»

سمر السيد 9:45 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21