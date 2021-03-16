رئيس الوزراء يستعرض استثمارات مبادرة «حياة كريمة» بموازنة العام المقبل 2020/2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، واسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الاقليمى، بوزارة التخطيط.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع التأكيد على أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى من بينها مشروع تطوير القرى المصرية.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسية للاستثمارات المخصصة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، فى ضوء خطة العام المالى 2021/2022، وتوزيع تلك الاستثمارات على مختلف جهات الإسناد.

وأشارت إلى أن تلك المخصصات موجهة لإستكمال تنفيذ المشروعات الجارى إقامتها، إلى جانب الدخول فى مشروعات جديدة.

ولفتت فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإنه من المستهدف استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، إلى جانب تنفيذ مستشفيات جديدة، ووحدات رعاية أساسية، فى مختلف المدن والقرى المستهدفة فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وتناولت وزيرة التخطيط المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات قطاع التربية والتعليم، حيث من المقرر استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، على مستوى القرى المستهدفة.

وقالت إن مشروعات وزارة الشباب والرياضة تتضمن إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى “حياة كريمة”، واستكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة فى هذا الصدد، فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات بما يساهم فى تيسير الحركة بينها.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022 فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تتضمن استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً جارى تنفيذها بهذا القطاع، إلى جانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.