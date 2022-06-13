رئيس الوزراء يدعو الخبراء لتوضيح هدف وثيقة ملكية الدولة : «مش بنبيع ولا بنخصخص» 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على العلاقة بين ما تطرحه وثيقة ملكية الدولة وما تم من برنامج سابقًا قام على الخصخصة، وأكد أن وثيقة ملكية الدولة ليست خصخصة وقال: “أنا مش ببيع ولا بأخصخص”.

وأوضح قائلًا إن الوثيقة ليست “بيع” و على العكس أحيانًا أظلُّ أحتفظ بالملكية وأترك الإدارة للقطاع الخاص، وهذا تطبيق لمفهوم التخارج؛ وهو مفهوم معروف في العالم.

وناشد الخبراء المشاركين في جلسة إطلاق الحوار حول تدشين وثيقة ملكية الدولة أن يكون دورهم هم توضيح فرق ما يحدث عن سمعة الخصخصة وبرامجها التي سادت ما قبل 2010.

وقال موجهًا حديثه للخبراء: دوركم كخبراء أن توضحوا للمواطنين أن مشاركة الدولة للقطاع الخاص لا يعني أن الدولة تبيع أو تتخلى عن دورها في توفير السلع والخدمات.

وتابع رئيس الوزراء بأن هذا لا بد أن يخرج من خلال الخبراء وليس الحكومة لأنها هنا قد تكون “شهادتها مجروحة” .