رئيس الوزراء يختتم زيارته للعاشر من رمضان بتفقد إنشاءات مصنع نفرتاري التابع لـ«النساجون الشرقيون»

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي زيارته بالمنطقة الحرة بمدينة العاشر من رمضان، بتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع نفرتاري لإنتاج السجاد الميكانيكي، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، حيث استمع إلى شرح من صلاح عبد العزيز عبد المطلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، حول نشاط عمل المجموعة.

المصنع باستثمارات تقدر بأكثر من 760 مليون جنيه ويوفر 600 فرصة عمل.. وتوجيه معظم إنتاجه للتصدير

وخلال الجولة، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون أن مصنع نفرتاري يحتوي على 22 “نول”، إضافة إلى مصنع تجهيز، باستثمارات تقدر بأكثر من 760 مليون جنيه.

وأكد أن التوسعات الجديدة للمجموعة تستهدف توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث سيوفر المصنع الجديد 600 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توجيه معظم إنتاجه للتصدير، ضمن خطة المجموعة الطموحة لاستثمار ملياري جنيه لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميا في إنتاج السجاد.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون أهم الاستثمارات التي قامت المجموعة بتنفيذها خلال العام الماضي، موضحا أنه تم إنشاء خط لإنتاج خيوط البوليستر وماكينات لخطوط التجهيز الخاصة بها، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

زيادة عدد العاملين بمجموعة “النساجون الشرقيون” إلى 20 آلف عامل.. وتحقيق مبيعات بـ 11,4 مليار جنيه العام الماضى منها 6 مليارات تصدير

فضلاً عن إضافة أنوال جديدة متطورة تكنولوجياً، بحجم تكلفة استثمارية 440 مليون جنيه، مما ساهم في زيادة عدد العاملين بالمجموعة إلى 20 آلف عامل، حيث تم توظيف ١٣٠٠ عامل جديد خلال العام الماضي فقط، وزيادة إنتاج الشركة إلى 68 مليون متر مربع من السجاد، بمبيعات تقدر بنحو 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، منها ٦ مليارات جنيه للتصدير.

ونوه إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة الوصول بحجم الانتاج إلى نحو 100 مليون متر مربع.