رئيس الوزراء يجدد تعيين المستشار محمد عبدالوهاب رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022.

يذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارا في يوليو 2019 بتعيين محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للراحل محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.

ويعد المستشار محمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة “اليونسترال” التابعة للأمم المتحدة.

وكان قد شغل المستشار محمد عبد الوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وسبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.

كما قام المستشار محمد عبد الوهاب بالمشاركة في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لتشجيع الاستثمار في مصر، أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما قام بالمشاركة في مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وأشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.