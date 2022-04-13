رئيس الوزراء يجتمع مع مصنعي الحديد والصلب والأسمنت لمناقشة ارتفاعات الأسعار بالسوق

بدأ رئيس الوزراء منذ قليل اجتماعا مع كبار مصنعي الحديد والصلب والأسمنت بمقر الحكومة تنفيذا لما أعلنه منذ أيام بأنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع سيكون بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك.

وكان رئيس الوزراء، أعلن عن ذلك خلال اجتماع عقده لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.

وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.

وأكد مدبولي مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، وأن هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، بشأن التأثيرات السلبية للأزمة على قطاع التطوير العقاري، ولذلك انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع، جاء انعقاد الاجتماع لتدارس الأبعاد المختلفة لهذه التأثيرات.