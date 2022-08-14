رئيس الوزراء يتوجه لزيارة مصابي حادث كنيسة الجيزة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون بها العلاج، ويرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا سابقا أعرب خلاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، في كنيسة المنيرة.

وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.