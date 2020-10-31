اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

تتناول أعمال الدورة الحالية عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
صفية حمدي 10:23 ص, السبت, 31 أكتوبر 20 10:23 ص, السبت, 31 أكتوبر 20

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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والتي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسى وزراء البلدين. 

وضم الوفد المرافق مع رئيس الوزراء وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران  المدني، والتجارة والصناعة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد آخر من المسئولين الحكوميين. 

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ويشارك فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصري والعراقي. 

ومن المقرر أن يعقد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين. 

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار بالعراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

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ومن المنتظر أن يتم فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والعراق. 

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بقلم صفية حمدي

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