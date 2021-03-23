رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن للمشاركة بأعمال الدورة 29 للجنة العليا المشتركة

من المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى تعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأيضا وزراء النقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها .

وتمت الإشارة في بيان لمجلس الوزراء إلى أنه من المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.