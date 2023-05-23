رئيس الوزراء يتفق مع نائب رئيسة تنزانيا على الإسراع بإعداد اجتماعات اللجنة المشتركة العام الحالي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة تنزانيا ، على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا، وأنها تمثل نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب، لا سيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريرى من جانب تحالف شركات مصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع بشكل دورى منتظم تطور أعمال إنشاء السد، ويوجه دوماً بسرعة وجودة تنفيذ الأعمال.

كما أشاد رئيس الوزراء بنتائج زيارة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا إلى مصر العام الماضى، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، حتى صارت تحتل المركز الثامن بين استثمارات دول العالم فى تنزانيا.

ومن جانبه، أكد نائب رئيسة تنزانيا تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، مشيداً بالدور المهم الذى تقوم به الشركات المصرية فى تشييد أهم مشروع وطنى فى تنزانيا وهو مشروع السد.

وأعرب عن تطلع الحكومة التنزانية لعقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون مع مصر، خلال العام الجارى.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتسريع قيام الجهات المعنية بالإعداد الجيد لهذه الاجتماعات ليتم عقدها خلال العام الجارى.