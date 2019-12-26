رئيس الوزراء يتفقد ميدان التحرير.. ويؤكد: انتقالنا للعاصمة الإدارية فرصة للاهتمام بالقاهرة

رافق رئيس الوزراء في الجولة وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان.

وخلال جولته وجه مدبولي بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان، وخاصة مجمع التحرير، وقال إن عملية التفقد والمتابعة تهدف إلى دفع سير أعمال التطوير وإسراع التنفيذ.

وأشار إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي لتطوير القاهرة التاريخية مع انتقال الوزارات الحكومية العام المقبل إلى العاصمة الادارية الجديدة، وأن ذلك سوف يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، وأوضح أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه يضع مخططات تطوير العاصمة “القاهرة” على أجندة أولوياته.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالمحافظة، خاصة المتعلقة بالإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ويتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وخلال الجولة وجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير بالميدان، وإعادة رونقه، العمل على إبرازه على نحو حضاري، وبما يشمله من رفع كفاءة الميدان المخطط ان يتم تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، وذلك حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل أبي الهول برأس كبش)، وهى موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة: ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة .

رافق رئيس الوزراء في الجولة وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

واستمع خلال الجولة إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها الفترة الحالية، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعلياً بأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون بالمنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز، وأيضا تجهيز “صينية” الميدان، تمهيداً لنقل المسلة الفرعونية لتزيين صينية الميدان .

إضافة إلى دهان واجهات المحلات والعمارات حتى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسوف يضم الميدان نافورة وأعمالا مائية وإضاءات .

وتفقد رئيس الوزراء في الجولة أعمال التطوير والتجميل أعلى جراج التحرير.