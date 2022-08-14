رئيس الوزراء يتفقد موقع حادث كنيسة المنيرة ويقدم التعازي للبابا تواضروس

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى موقع كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وبدأ تفقد الموقع .

وتوجه رئيس الوزراء لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بالمستشفيات، ويرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا منذ قليل أعرب خلاله رئيس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، في كنيسة المنيرة.

وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع صباح اليوم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة

وقدم التعازي نيابة عن الحكومة والمصريين جميعا لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزن الجميع.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث، وكذلك لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.